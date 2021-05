Krzysztof Bosak o ustawie reprograficznej: Jest pełna luk, pełna absurdów. Poseł Konfederacji wezwał do debaty ministra kultury

- To skandal, że minister kultury w czasach kiedy znaczna cześć społeczeństwa jest na nauczaniu zdalnym lub na pracy zdalnej wprowadza nowy podatek od sprzętu elektronicznego- mówił w kontekście wprowadzenia tzw. podatku od smartfonów Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji. Jak tłumaczył jest to opłata niemała, ponieważ może wynosić nawet 4 proc. wartości urządzenia.

Bosak zwrócił uwagę, że w proponowanej ustawie reprograficznej nie ma rozróżnienia na cel dla którego kupujemy sprzęt. - W związku z czym nie będzie to nałożone tylko na indywidualnych użytkowników ale cały polski biznes, który potrzebuje tego sprzętu do pracy zapłaci to zapłaci- mówił.

- Te tzw. opłaty reprograficzne to wyjątkowo dziwna konstrukcja- mówił. - Ma to być ściągane do Urzędów Skarbowych, natomiast nie ma trafić do budżetu państwa. Jest to największy skandal konstrukcji tego nowego podatku. Minister Gliński mówi, że ma to trafić do artystów, że ma to trafić do nowo powołanej Rady, która ma zrzeszać wszystkie środowiska artystyczne- wyliczał i dodał, że "nie jest to cała prawda".