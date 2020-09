Kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Co dalej ze składem obecnego rządu?

Pomimo wprowadzania przez Jarosława Kaczyńskiego dyscypliny partyjnej ws. głosowania nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, część parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy zagłosowała inaczej niż życzyłby sobie tego prezes PiS.

Jednomyślności w szeregach obozu rządzącego nie było od samego początku procedowania ustawy, która już po I czytaniu, nie jednogłośnie trafiła pod obrady sejmowej komisji.

Choć tzw. Piątka dla zwierząt została ostatecznie przegłosowana, to 38 posłów Zjednoczonej Prawicy jej nie poparło.

Nim nowa ordynacja znalazła się w Sejmie w obozie koalicji rządzącej od kilku dni trwały wzmożone prace nad reorganizacją rządu i koalicyjnych umów. Nie przyniosły one jednak rezultatów. Wiele wskazuje na to, że to koniec koalicji rządzącej.

Terlecki: Małe partyjki muszą utemperować apetyty

Z dziennikarzami w Sejmie spotkał się w poniedziałek wicemarszałek Ryszard Terlecki, który oznajmił, że po godzinie 13.00, a nawet kilka godzin później będą „ciekawostki”. – Podejmiemy pewnie decyzję co do dalszego kształtu koalicji. Z pewnością małe partyjki, które wchodzą w skład Zjednoczonej Prawicy, muszą troszkę utemperować swoje apetyty. Jeżeli to zrobią, jeżeli zrozumieją powagę swojej sytuacji, to będziemy próbowali się jeszcze porozumieć – zapowiedział polityk.