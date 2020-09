Kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Brudziński: Przed nami decyzje, które mogą zakończyć koalicję

Do spotkania doszło w krakowskiej siedzibie partii rządzącej. Adam Jankowski/ Polska Press

W piątek późnym wieczorem w krakowskim biurze Prawa i Sprawiedliwości doszło do spotkania polityków partii rządzącej. - ustalenia są bardzo pozytywne- podsumował europoseł PiS Ryszard Czarnecki. - Dotychczasowe rządy Zjednoczonej Prawicy to był dobry czas dla Polski. Musimy zrobić wszystko, aby to trwało nadal- tłumaczył europoseł PiS Joachim Brudziński w sobotę w porannej audycji RMF FM.