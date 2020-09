Kryzys w Warszawie. Cięcia w inwestycjach i podwyżki cen. Będą droższe bilety, wywóz śmieci, woda i parkowanie

Widmo ogromnego kryzysu gospodarczego nad Warszawą. W środę, 23 września prezydent stolicy Rafał Trzaskowski ogłosił zmiany w budżecie miasta. Mieszkańcy muszą przygotować się na ubogi okres w rozwoju Warszawy, a jednocześnie na podwyżki w opłatach. Droższe bilety komunikacji miejskiej, wyższe opłaty za parking (i rozszerzenie strefy płatnego parkowania), kolejna zmiana w naliczaniu opłat za wywóz śmieci i wodę. Choć jeszcze niedawno ratusz deklarował, że nie przyłoży ręki do podwyżek, strategia wyjścia z kryzysu uległa zmianie.

W sumie dochody miasta w 2020 roku spadną o ok. 1,5 mld zł. W latach 2020-2025 dochody mają spaść nawet do 2,7mln zł. Władze miasta zwrócą się o pieniądze do mieszkańców. Dziura w budżecie będzie łatana podwyżkami. Pierwsze zmiany w opłatach nastąpią jeszcze w tym roku. Pod młotek pójdzie też wiele miejskich działek, ratusz będzie poszukiwać inwestorów chętnych zakupić nowe tereny. Jednocześnie urzędnicy postanowili o przesunięciu w czasie wielu kluczowych dla miasta inwestycji, m.in: