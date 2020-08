Kryzys w PO. Borys Budka ma zrezygnować z funkcji szefa klubu parlamentarnego

Klub PO-KO tworzą posłowie i senatorowie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych.

Przypomnijmy: W poniedziałek wieczorem Senat głosami opozycji odrzucił ustawę o podwyżkach dla posłów oraz osób sprawujących niektóre funkcje publiczne.

Decyzja senatorów nie jest wiążąca dla Sejmu, ale wiele wskazuje na to, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie forsowało przyjęcia ustawy. Tym samym prezydent, premier czy parlamentarzyści nie będą więcej zarabiali, pensji nie otrzyma także pierwsza dama.

Projekt kończy swoją historię - przyznał po głosowaniu w Senacie szef klubu PiS Ryszard Terlecki, który zdradził kulisy powstania projektu ustawy. - Po pierwsze inicjatorami podjęcia tego tematu była opozycja, a myśmy się na to zgodzili. Przez kilka dni prowadziliśmy rozmowy. Po drugie to opozycja chciała, byśmy zrobili to teraz i by tego nie przeciągać sprawy na wrzesień. Po trzecie to opozycja chciała, by do tej ustawy dodać jeszcze kilka elementów poprawiających sytuację posłów, jak 13. wynagrodzenie - relacjonował Terlecki.