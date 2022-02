Kryzys na Ukrainie. W obliczu rosyjskiej agresji Blinken odwołuje spotkanie z Ławrowem [NA ŻYWO]

Premier Kanady Justin Trudeau ogłosił we wtorek pierwszą rundę sankcji gospodarczych na Rosję - jego rząd zabroni Kanadyjczykom wszelkich transakcji finansowych z tzw. niepodległymi republikami uznanymi przez Putina oraz zabroni Kanadyjczykom angażować się w zakup rosyjskiego długu państwowego.

Trudeau zapowiedział, że jego rząd nałoży sankcje na członków rosyjskiego parlamentu, którzy głosowali za decyzją o uznaniu niepodległości republik Donieckiej i Ługańskiej.

Dodał, że Kanada nałoży dodatkowe sankcje na dwa wspierane przez państwo rosyjskie banki i zapobiegnie wszelkim kontaktom finansowym z nimi.

Zapowiedział także zwiększenie kanadyjskich wojska w regionie. - Dzisiaj upoważniam również do rozmieszczenia do 460 członków kanadyjskich sił zbrojnych w operacji stabilizacyjnej. Wiąże się to z większą liczbą żołnierzy na Łotwie, a także rozmieszczeniem dodatkowej fregaty i morskiego samolotu patrolowego" - powiedział we wtorek Trudeau.