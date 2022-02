Kryzys na Ukrainie. Prezydent USA: jeśli Rosja posunie się dalej z inwazją, jesteśmy gotowi do dalszych kroków [NA ŻYWO]

Zgodnie z ustawą o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP, pobyt żołnierzy innych państw na terytorium Polski wymaga zgody prezydenta. Postanowienie dotyczy komponentu USA do 6500 żołnierzy i personelu cywilnego, Brytyjczyków - do 700 osób oraz do 350 osób z Kanady wraz z uzbrojeniem i wyposażeniem przysłanych w celu wzmocnienia polskich sił zbrojnych w operacji prowadzonej na terytorium RP w czasie pokoju. Postanowienie, które opublikowano w Monitorze Polskim obowiązuje od 23 lutego do 31 maja br.