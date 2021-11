Kryzys na polsko-białoruskiej granicy. Pierwsza fala ataków zatrzymana [RELACJA NA ŻYWO] redakcja

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest cały czas bardzo napięta. We wtorek przed południem doszło do ataków grupy migrantów na naszych funkcjonariuszy i żołnierzy. W kierunku polskich służb poleciały kamienie i inne przedmioty, według MON w użyciu były także granaty hukowe. Do odparcia szturmu użyto armatek wodnych. Relacja na żywo.