Kryzys na granicy. Żaryn: Migranci płacą nawet 14 tys. dol. Zarabiają linie Belavia, CentrKurort, lotnisko w Mińsku i białoruskie KGB

Podczas piątkowej konferencji prasowej rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska poinformowała, że poprzedniego dnia funkcjonariusze SG wykryli prawie 700 prób nielegalnego przekroczenia granicy na kierunku białoruskim. Od początku roku takich prób było już ponad 19,5 tysiąca. Wśród osób zatrzymywanych dominują obywatele Iraku. W ośrodkach dla cudzoziemców będących w dyspozycji Straży Granicznej przebywa aktualnie ok. 1650 osób. Według informacji Michalskiej liczba siłowych prób sforsowania polskiej granicy stale rośnie. - Wszystko dzieje się we współpracy ze służbami białoruskimi - mówiła Michalska.

Obecny na konferencji rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn stwierdził, że szlak migracyjny organizowany jest przez reżim Alaksandra Łukaszenki. - Migranci płacą od 2 do nawet 12, 14 tysięcy dolarów - mówił Żaryn. Zyski z tego procederu zasilają reżim Łukaszenki i jego administrację. Na migrantach zarabia lotnisko w Mińsku, linie lotnicze Belavia oraz kontrolowane przez ludzi Łukaszenki biuro podróży CentrKurort, wskazywał Żaryn. Pieniądze trafiają też do białoruskich służb, w tym do KGB, które są zaangażowane w organizację poszczególnych etapów przerzutu. Żaryn przypomniał, że w ostatnim czasie ABW zatrzymała w Polsce osobę podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Białorusi.