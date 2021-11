Kryzys na granicy zagrożeniem dla Polski? Polacy nie mają wątpliwości

To wniosek z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie serwisu rp.pl. Respondentom zadano pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem sytuacja na granicy polsko-białoruskiej zagraża bezpieczeństwu Polski?".

Aż 69,50 proc. ankietowanych na tak postawione pytanie odpowiedziało: „Tak”. Kryzysu na granicy z Białorusią jako zagrożenia dla Polski nie postrzega 15,10 proc. ankietowanych. Z kolei 15,40 proc. z nich nie miało na ten temat wyrobionej opinii.

Przypomnijmy, że na początku tygodnia doszło do eskalacji kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Pojawiły się tam setki migrantów chcących siłą przedostać się na teren Polski. Ledwie ostatniej nocy Straż Graniczna udaremniła 468 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Jedna została podjęta przez grupę ok. 150 osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji spodziewa się, że wieczorem może dojść do kolejnego szturmu na granicę.