Kryzys na granicy. Premier Mateusz Morawiecki: Mamy do czynienia z terroryzmem państwowym. To cicha zemsta Łukaszenki

W środę odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Rozmowy dotyczyły sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i stanowiły część konsultacji prowadzonych przez Polskę z państwami członkowskimi i instytucjami UE w kontekście zagrożenia hybrydowego ze strony Białorusi.

- Z oddali wydarzenia na granicy polsko-białoruskiej mogą wyglądać jak kryzys migracyjny, ale to jest kryzys polityczny wywołany w celu destabilizacji sytuacji w UE – tłumaczył Morawiecki.

Podkreślił, że od wielu tygodni do Mińska przybywają ludzie ściągi specjalnie przez Łukaszenkę. - To z czym mamy tutaj do czynienia, to przejaw terroryzmu państwowego. To też cicha zemsta Łukaszenki, za to że wspieraliśmy demokratyczne wybory na Białorusi – ciągnął.

Szef polskiego rządu przekazał, że cieszy się, że w tym przypadku, w porównaniu do poprzedniego kryzysu migracyjnego, Unia Europejska mówi jednym głosem. Dodał, ze tak samo NATO mówi jednym głosem. – To jest bardzo ważne – wyjaśnił.