Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Sterczewski wzywa karetkę, Wąsik chce by poseł poniósł koszty Leszek Rudziński

Poseł KO Franciszek Sterczewski poinformował, że do grupy migrantów na granicy polsko-białoruskiej wezwano karetkę. Medycy jednak mieli nie zostać dopuszczeni do koczujących po stronie białoruskiej osób. - Jeżeli wezwał pan karetkę na granicę dla prowokacji - dopilnuje, by pan obciążony pan stosownymi kosztami – oświadczył wiceszef MON Maciej Wąsik.