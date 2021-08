Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Rząd proponuje zmiany w ustawie o cudzoziemcach

Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terenie Polsk wpłynął do Sejmu w poniedziałek. Zawiera on zmiany dotyczące przede wszystkich nielegalnego przekraczania granic przez cudzoziemców.

Według nowych zapisów ustawy cudzoziemiec, który nielegalnie przekroczył granicę zewnętrzną Unii Europejskiej i został zatrzymany poprzez zarządzenie komendanta placówki Straży Granicznej będzie zobowiązany do powrotu z terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do Polski i państw Schengen. Zakaz ten będzie obowiązywał od 6 miesięcy do 3 lat.

Cudzoziemiec może wnieść zażalenie na decyzję komendanta, jednak złożenie zażalenie nie wstrzymuje wykonania jego decyzji.

Projekt przewiduje też wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli został on złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE. Wyjątkiem jest sytuacja, w której że ta osoba m.in. przybyła bezpośrednio z terytorium, gdzie grozi jej prześladowanie.