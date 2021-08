Kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Minister Błaszczak do posłów opozycji: Nie bądźcie pożytecznymi idiotami, opamiętajcie się!

Od kilkunastu dni na granicy polsko-białoruskiej obozują migranci z Afganistanu, Syrii czy Iraku. Na miejscu jest Straż Graniczna oraz wojsko. Oprócz tego drutem kolczstym zostało ogrodzone około 150 kilometrów granicy. Cała granica z Białorusią to 418 kilometrów.

Osobom znajdującym się na granicy polsko-białoruskiej od kilku dni próbują pomóc członkowie fundacji Ocalenie, a także posłowie opozycji - Maciej Konieczny z Lewicy, potem Dariusz Joński i Michał Szczerba z KO, a w piątek Klaudia Jachira i Urszula Zielińska z KO. Dostarczyli oni uchodźcom m.in. śpiwory i pożywienie.

Jednak nie obyło się bez komplikacji. – Przywieźliśmy jedzenie i śpiwory, bo noce są już zimne. Straż graniczna nie chciała nas dopuścić do granicy, a kiedy zbliżyliśmy się o kilkanaście metrów do obozujących na granicy ludzi i chcieliśmy im chociaż rzucić śpiwory, zagrożono nam postawieniem zarzutu przemytu. Tak, straż graniczna chciała nas oskarżyć o przemyt śpiworów na Białoruś – mówił w środę wieczorem poseł Konieczny. Straż Graniczna dopiero następnego dnia dopuściła go do migrantów.