Kryzys na granicy: Pierwszy samolot ewakuował grupę Irakijczyków z Białorusi

Pierwszy samolot ewakuował w czwartek grupę Irakijczyków z terenu Białorusi - donosi agencja Associated Press. Lot ewakuacyjny został zorganizowany przez władze Iraku, które dostrzegły działania Białorusi w zakresie przerzucania migrantów na granicę z Polską, Litwą i Łotwą.

Łącznie do służb konsularnych Ambasady Iraku w Moskwie zgłosiło się ok. 430 Irakijczyków, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z lotu powrotnego do ojczyzny. Samolot, który wyruszył w czwartek popołudniu, wyląduje w dwóch irackich miastach: Irbilu oraz Bagdadzie.

Ambasada Iraku w Moskwie ogłosiła akcję ewakuacyjną dla chętnych Irakijczyków 11 listopada. Informację o ewakuacji podał na swoim twitterowym koncie Abdulrahman Hamid Al-hussaini, ambasador Iraku w Rosji i na Białorusi.