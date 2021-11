Kryzys na granicy. MSZ: Dyplomacja UE? To efekt naszej pracy

W ostatnich dniach kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron, rozmawiali z Alaksandrem Łukaszenką i z Władimirem Putinem ws. rozwiązania konfliktu na granicy.

Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, pytany przez polskatimes.pl o to, czy kanclerz Niemiec, Angela Merkel oraz prezydent Francji, Emmanuel Macron w jakikolwiek sposób konsultowali z polskim MSZ, czy też szerzej – z polskim rządem – swoje rozmowy z Łukaszenką i Putinem w sprawie kryzysu na granicy, odpowiedział, że polska dyplomacja działa na różnych odcinkach. – Także z Francją i Niemcami przed rozmową z nie z prezydentem, a z „panem Łukaszenką” – jak to zostało też określone później w oficjalnym komunikacie, co jest w języku dyplomacji bardzo mocnym sygnałem że Niemcy nie uznają go za prawowitego prezydenta Białorusi – mówił.