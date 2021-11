Kryzys na granicy. Migranci otrzymują kolejne instrukcje na zamkniętych forach internetowych

Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych, opublikował w piątek wiadomości, które rozsyłane są komunikatorami wewnątrz arabskojęzycznych grup dyskutujących o migracji na Zachód. Zdaniem Żaryna migranci otrzymują kolejne instrukcje związane z długotrwałym oddziaływaniem na Polskę.

„Okażcie cierpliwość, wytrzymajcie jeszcze tydzień”, „Cała Europa patrzy na was. Jeśli będziecie cierpliwi, to wszystkim się uda” - takie komunikaty pojawiają się w zamkniętych grupach zachęcających do migracji szlakiem białoruskim.

- Migrantom przypominany jest również kryzys z 2015 roku - pisze Żaryn i cytuje jeden z wpisów adresowanych do migrantów: „W 2015 roku migranci przebywali na granicy przez prawie miesiąc i się udało”.