Kryzys na granicy: Część Irakijczyków wraca do domu, ale nocne ataki nie ustają

Kolejny samolot ewakuujący Irakijczyków z Białorusi odleciał w piątek z Mińska do Erbilu - poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych. Na pokładzie było 257 migrantów. To kolejny lot zorganizowany przez rząd w Bagdadzie w ramach akcji pomocy osobom, które padły ofiarą białoruskiego kanału przerzutu. - To już kolejna grupa cudzoziemców, którzy po nieudanych próbach przejścia na Zachód wracają do Iraku - komentuje Żaryn. - Nie oznacza to końca operacji przeciwko Polsce. Sytuacja pozostaje napięta - podkreśla Żaryn.