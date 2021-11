Kryzys migracyjny. Wąsik: Jesteśmy gotowi na szturm

- Jeśli doszłoby do czegoś groźniejszego, to jest sztab kryzysowy, szef MSWiA i premier, którzy mogą podjąć decyzję. Trzymamy rękę na pulsie. Sytuacja jest - w naszej ocenie - pod kontrolą, a granica jest szczelna - dodał Wąsik.

Media na granicy

Maciej Wąsik poruszył także temat tego, jak będzie wyglądała praca mediów na granicy po drugim grudnia.

- Ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że jak mamy sytuację pod Kuźnicą, to mielibyśmy wydzielone miejsce dla ogólnopolskich mediów, bo nie jesteśmy w stanie każdej lokalnej redakcji zaprosić, żeby można było relacjonować to co się dzieje w określonym terenie, w określonym obszarze, przez określony czas - powiedział wiceszef MSWiA.