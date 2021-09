Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej. "Są dowody na powiązania migrantów z Rosją i państwem islamskim"

Żaryn: Są dowody na powiązania migrantów z Rosją i państwem islamskim

- Do tej pory zweryfikowano tożsamość i drogę przybycia do Polski kilkuset nielegalnych migrantów. Na podstawie wstępnych informacji 2/3 zostało skierowane do głębokiej analizy – mówił z kolei Stanisław Żaryn, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Premiera.