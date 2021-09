Kryzys migracyjny. Jak zmieniło się podejście Unii Europejskiej?

W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z Unią Europejską gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Do tej pory najwięcej osób trafiło na Litwę, jednak kraj ten przyjął przepisy, które umożliwiają służbom granicznym odsyłanie migrantów na Białoruś. Po tym wydarzeniu grupy imigrantów skierowały się na granice z Łotwą i Polską.

W 2015 roku do kryzysu migracyjnego w krajach unijnych, doprowadziła do niego polityka tzw. otwartych drzwi, którym sprzeciwiały się zwłaszcza Polska i Węgry. Wielu ludzi uciekało do Europy przed konfliktami zbrojnymi, terroryzmem i prześladowaniami, jakich doświadczali w swoich krajach. Nie zabrakło jednak i imigrantów ekonomicznych, którzy poszukiwali lepszego życia. W 2015 roku w krajach Unii Europejskiej zarejestrowano 1,25 mln ludzi, którzy ubiegali się o azyl po raz pierwszy. Wówczas do krajów Wspólnoty przedostało się również ponad 1 mln nielegalnych imigrantów. Już 2019 roku liczba spadła do 612 700 osób.