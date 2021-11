Kryzys migracyjny. Bosak: Polska granica musi kojarzyć się migrantom z wszechobecnymi zabezpieczeniami

Na południe od Kuźnicy po białoruskiej stronie przy granicy z Polską od poniedziałku przebywa duża grupa migrantów. Migranci próbowali sforsować granicę, niszcząc zabezpieczenia i atakując polskich funkcjonariuszy. Może być tam od kilkuset do dwóch tysięcy osób.

We wtorek w Sejmie premier oraz ministrowie: spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński i obrony narodowej Mariusz Błaszczak przedstawiali informację rządu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych w tej kwestii działań.

Krzysztof Bosak, pytany o to, co Konfederacja doradziłaby rządowi, aby zmniejszyć presję migracyjną, którą wywołał reżim Łukaszenki, poseł podkreślił, że „presja migracyjna jest sztucznie inspirowana”. – W związku z tym – w mojej ocenie są tylko trzy rzeczy, które trzeba robić w tej chwili. Po pierwsze – zdecydowanie maksymalnie strzec szczelności granicy, żeby po drugiej stronie była świadomość, że ta operacja się nie uda, że nie uda się zainscenizować nielegalnego korytarza migracyjnego przez Polskę. Trzeba pokazać, że nasz kraj jest w stanie postawić na nogi dowolnie dużą liczbę żołnierzy i funkcjonariuszy po to, żeby granicę ochronić. Po drugie – należy zniechęcić drugą stronę do kontynuowania tych działań, także poprzez podniesienie ich kosztów, aby były one całkowicie nieakceptowalnych rozmiarów wykraczających poza możliwości państwa białoruskiego. Ponadto trzeba informować o zdecydowanych działaniach państwa polskiego i sytuacji na granicy, w szczególności w krajach, z których rekrutują się potencjalni migranci – mówił polityk.