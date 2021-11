Kryzys migracyjny. Andrzej Duda: Wytrzymamy i nie pękniemy

Dodał, że choć mamy do czynienia z „wydarzeniami bez precedensu”, nie można mówić o wojnie.

Zdaniem prezydenta obecny kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej jest zdecydowanie mniejszy niż, ten z 2015 r. - Pamiętamy wszyscy te nieprzebrane tłumy, setki tysięcy migrantów, które przemieszczały się przez Europę. Domagano się od nas, byśmy w systemie kwotowym przyjmowali migrantów do siebie. Wówczas w ten sam sposób, jak my dzisiaj, Węgrzy bronili swojej granicy – mówił Andrzej Duda.

Duda: Kryzys to zaplanowanie działanie władz Białorusi

Według polskiego prezydenta, obecny kryzys migracyjny, to wynik zaplanowanego działania władz państwa białoruskiego. - Musimy to podkreślać za każdym razem, to jest atak białoruskiego reżimu na odcinek granicy wspólnoty, którym zarządza Polska i za którego ochronę odpowiadają polskie władze. I Polska, jako państwo członkowskie, swoje obowiązki realizuje – oświadczył.