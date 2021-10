Kryzys energetyczny w Mołdawii wywołany przez Rosję. Kraj wprowadził stan wyjątkowy, teraz kupuje gaz od Polski Lidia Lemaniak

16.09.2014 krakow ..gaz kuchenka gazowa gaz ziemny fot. wojciech matusik / polskapresse gazeta krakowska Wojciech Matusik

W ubiegłym tygodniu w Mołdawii został wprowadzony stan wyjątkowy w branży energetycznej. Ma to związek z kryzysem gazowym, wywołanym przez Rosję. W poniedziałek wieczorem mołdawski rząd przekazał, że kupił w Polsce milion metrów sześciennych gazu ziemnego w celu dywersyfikacji dostaw energii dla kraju. Będzie to pierwsza w historii dostawa nierosyjskiego gazu do Mołdawii.