Krytyka badania Radio Track. Jest wniosek o kontrolę do UOKiK

W badaniu bardzo słabo wypadają rozgłośnie Polskiego Radia. Dla przykładu udział w rynku radiowej Trójki od września do listopada wyniósł 1,6 proc. i był to najsłabszy wynik tej anteny w historii badań.

Wniosek do UOKiK

W związku z licznymi wątpliwościami, posłanka PiS Joanna Lichocka we wtorek złożyła do UOKiK wniosek o kontrolę badań rynku radiowego.

- W mojej opinii takiego rzeczywistego badania słuchalności w Polsce nie mamy, nad czym ubolewam. Jest coś w rodzaju sondażu rozpoznawania marki. Radio Track jest powołane przez organizację o nazwie Komitet Badań Radiowych, to taki zespół czterech największych przedsiębiorców, którzy mają stacje komercyjne. Założyli to właściciele Radia Zet, rozgłośnie Agory, RMF i Eska. Oni wymyślili sobie, że będą badać rynek, nie dopuszczając zresztą do szczegółów tego badania innych podmiotów - mówiła polityk na antenie Radia Wrocław.