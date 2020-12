Krystian Ochman, zwycięzca The Voice of Poland 2020, chciał być astronautą, piłkarzem i... kim jeszcze? Czego słucha? Kiedy płyta? [WIDEO]

Krystian Ochman, zwycięzca The Voice of Poland, o ulubionej muzyce, filmach...

Artysta przebojem wdarł się do naszego show biznesu wygrywając The Voice of Poland. Krystian Ochman zauroczył widzów i jurorów tego talent-show swoim głosem, skromnością i naturalnością porównywalną z tą z czasów początków kariery Dawida Podsiadło.

Krystian Ochman wygrał, jak sam twierdzi, niespodziewanie, 11. edycję The Voice of Poland. W finale „The Voice of Poland 11” Krystian zaśpiewał swój pierwszy singiel „Światłocienie” i wystąpił na scenie razem z mentorem czyli Michałem Szpakiem.

Za wygranie The Voice of Poland 2020 Krystian otrzymał kontakt płytowy z wytwórnią Universal Music Polska i 50 tysięcy złotych.

Krystian Ochman ma solidne podstawy do tego, by być gwiazdą piosenki. Jego klasycznie wykształcony głos w popularnych piosenkach zachwycił widzów i jurorów. Występy w programie wzbudziły też olbrzymią sympatię u fanów i widzów.