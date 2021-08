Kryscina Cimanouska dotarła do Warszawy. Białoruska zawodniczka jest już bezpieczna. Czy zostanie tutaj na stałe? Kamil Jabłczyński

Kilka dni temu zrobiło się o niej głośno na całym świecie. W zeszłym tygodniu Kryscina Cimanouska skrytykowała swoich trenerów za to, że z powodu ich zaniedbań do igrzysk nie dopuszczono trzech białoruskich biegaczek, a ona sama została zapisana do udziału w sztafecie 4x400 m, choć biega na 200 m. Zaraz potem okazało się, że władze Białorusi nie chcą w ogóle dopuścić jej do startu i zmuszają do powrotu do kraju. W końcu dotarła do Polski. Czy tu zostanie?