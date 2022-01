Kryminalny Poznań 6.01.2022. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Chcesz być zawsze na bieżąco? Śledź razem z nami policyjne profile na Facebooku. Znajdziesz tu informacje o wypadkach, kradzieżach, pobiciach, zaginięciach... Każdy dzień przynosi mnóstwo pracy dla poznańskiej policji. Co wydarzyło się dziś?

Kronika kryminalna Poznania

PILNE! Policjanci z Komisariatu Policji Nowe Miasto w Poznaniu poszukują zaginionego Andrzeja Tyszeckiego lat 67. Dzisiaj rano, między godziną 9.30 a 11.00, mężczyzna wyszedł z Ośrodka dla Osób Bezdomnych przy ulicy Krańcowej 10 w Poznaniu. Z uwagi na stan zdrowia 67-latek nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji. Rysopis: Wiek 67 lat, około 170cm wzrostu, szczupły, włosy krótkie, 3-dniowy zarost, braków znaków szczególnych. Ubrany był w szarą marynarkę z biało-czerwonym gotyckim napisem na plecach, czarne spodnie jeansowe, pasek związany na supeł, brązowe półbuty zamszowe, pod marynarką miał czerwony sweter. Zaginiony nie posiada przy sobie żadnych dokumentów czy telefonu. Wszystkie osoby, które widziały zaginionego dzisiaj po godzinie 11.00 lub mają wiedzę na temat jego aktualnego miejsca pobytu, prosimy o kontakt z policjantami z Komisariatu Nowe Miasto w Poznaniu pod numerem telefonu 47 77 123-11 lub 12 albo z numerem alarmowym 112.

Pomagamy i chronimy - to hasło, które przyświeca polskiej Policji. Wolsztyńscy policjanci swoim szybkim działaniem uratowali życie kobiety. https://bit.ly/3pUBALn

W nocy, 29 grudnia post. Szymon Stachowiak z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu wracając ze służby do domu, nagle na ul. Wielkiej w Poznaniu zauważył graficiarza. Mężczyzna malował sprayem miejskie, betonowe donice. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał swoje auto i pobiegł za sprawcą, który zaczął uciekać. Po chwili został on ujęty i zatrzymany przez patrol Policji 👏👮‍♂️ Szczegóły sprawy: https://bit.ly/3ztW6Wt

Powodem spotkania z policjantami z grupy Speed była nadmierna prędkość, a w trakcie kontroli drogowej okazało się, że kierowca przewozi w bagażniku prawie 200l paliwa, które kilka minut wcześniej ukradł z pobliskiej stacji. Został natychmiast zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. To jednak nie wszystkie przewinienia, jakie miał na swoim koncie 👏👮‍♂️ Szczegóły sprawy 👉 https://bit.ly/3pBnQoG #drogówkaPoznań #grupaSpeedPoznań

Prokurator, policjant i ich wspólnicy zatrzymani przez policjantów z Obornik. Okazało się, że to oszuści... https://bit.ly/3Hm8ACa

Dawniej w złodziejskiej gwarze mówiono na to "graty". Jeśli chcesz się dowiedzieć, do czego posłużyły graty pewnemu złodziejowi z Leszna to przeczytaj... https://bit.ly/31dr9t6

Nie oddychał i krwawił – policjant uratował mu życie