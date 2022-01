Kryminalny Poznań 31.01.2022. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Do starszej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza Policji. W rozmowie oświadczył, że zajmuje się rozpracowywaniem groźnych przestępców, którzy kradną pieniądze z kont bankowych. Dodał, że środki na rachunku bankowym rozmówczyni są również zagrożone. Polecił, aby kobieta pojechała do placówki i szybko je wypłaciła, zanim zrobią to przestępcy. Niczego nieświadoma 78-latka zawierzyła mężczyźnie. Następnie, zgodnie z poleceniem oszusta, spakowała 50 tys. zł w reklamówkę i wyrzuciła przez okno... https://bit.ly/3KO3BwB