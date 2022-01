Kryminalny Poznań 28.01.2022. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Do starszej kobiety zadzwoni艂 m臋偶czyzna podaj膮cy si臋 za funkcjonariusza Policji. W rozmowie o艣wiadczy艂, 偶e zajmuje si臋 rozpracowywaniem gro藕nych przest臋pc贸w, kt贸rzy kradn膮 pieni膮dze z kont bankowych. Doda艂, 偶e 艣rodki na rachunku bankowym rozm贸wczyni s膮 r贸wnie偶 zagro偶one. Poleci艂, aby kobieta pojecha艂a do plac贸wki i szybko je wyp艂aci艂a, zanim zrobi膮 to przest臋pcy. Niczego nie艣wiadoma 78-latka zawierzy艂a m臋偶czy藕nie. Nast臋pnie, zgodnie z poleceniem oszusta, spakowa艂a 50 tys. z艂 w reklam贸wk臋 i wyrzuci艂a przez okno... https://bit.ly/3KO3BwB