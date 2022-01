Kryminalny Poznań 21.01.2022. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Parkowanie na ÔÇ×kopercieÔÇŁ przez osob─Ö nieuprawnion─ů ­čĹ«ÔÇŹÔÖé´ŞĆÔśŁ´ŞĆNowy taryfikator mandat├│w, obowi─ůzuj─ůcy od 1 stycznia br. podnosi mandat za parkowanie na ÔÇ×kopercieÔÇŁ przez osob─Ö do tego nieuprawnion─ů z 500 z┼é do 8´ŞĆÔâú0´ŞĆÔâú0´ŞĆÔâú z┼é. Nie zmieni┼éa si─Ö liczba punkt├│w karnych, kt├│re mo┼╝na otrzyma─ç za to wykroczenie, czyli 5 pkt. ­čĹ«ÔÇŹÔÖé´ŞĆÔśŁ´ŞĆW przypadku pos┼éugiwania si─Ö kart─ů parkingow─ů przez osob─Ö do tego nieuprawnion─ů wcze┼Ťniej mandat wynosi┼é 300 z┼é, od 1 stycznia - 4´ŞĆÔâú0´ŞĆÔâú0´ŞĆÔâú z┼é. Policjanci z Wydzia┼éu Ruchu Drogowego przyjrzeli si─Ö temu, jak wygl─ůda sytuacja z parkowaniem na miejscach przeznaczonych dla pojazd├│w os├│b niepe┼énosprawnych ÔÖ┐´ŞĆ­čÜÖ. Sprawdzili oznakowanie i wymiary kilku miejsc znajduj─ůcych si─Ö przy jednostkach u┼╝yteczno┼Ťci publicznej oraz zweryfikowali karty parkingowe dla os├│b niepe┼énosprawnych w zaparkowanych pojazdach. Wynik kontroli policjant├│w z #drog├│wkaPozna┼ä ­čĹî