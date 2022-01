Kryminalny Poznań 19.01.2022. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto Newsroom 360

Najnowsze wypadki, kradzieże i zaginięcia w Ponaniu Jaroslaw Jakubczak

Kronika kryminalna Poznania: 19.01.2022 na Facebooku pojawił się wpis: "Policjanci z poznańskiego Archiwum X wracają do sprawy sprzed 11 lat, kiedy doszło do wykorzystania seksualnego dwóch małoletnich dziewczynek. Zdarzenie miało miejsce w lesie na terenie powiatu ostrowskiego. W trakcie zdarzenia, wykorzystując nieuwagę napastnika, jedna z pokrzywdzonych połączyła się z numerem alarmowym, który zarejestrował w tle głos mężczyzny. Dziś publikujemy fragmenty nagrania z prośbą o kontakt wszystkich, którzy go rozpoznają. https://bit.ly/33oDls5. "