Kryminalny Poznań 18.01.2022. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

18.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "Nie o taką zabawę chodzi w karnawale…. ". Zobacz, jak wygląda kronika kryminalna Poznania.

Śledzimy wydarzenia kryminalne z Poznania i województwa. Wypadki, rozboje, kradzieże, podpalenia... Każdego dnia poznańska policja ma ręce pełne roboty. Zobacz najnowsze informacje o tym, co dzieje się w mieście i bądź na bieżąco.

Nie o taką zabawę chodzi w karnawale… Nowo przyjęci funkcjonariusze w Poznaniu

Zapraszamy do obejrzenia relacji ze ślubowania 11 stycznia br. nowo przyjętych policjantów naszej komendy. 41 funkcjonariuszy po szkoleniu podstawowym dołączy do kolegów i koleżanek z poznańskiej Policji.

Kierowcy‼️ Noga z gazu‼️ 2️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ zł mandatu oraz 1️⃣8️⃣ pkt karnych za dwa wykroczenia, jakie popełnił kierujący: ▪️jechał 84km/h na ograniczeniu do 40km/h ▪️wyprzedził pojazd bezpośrednio przed przejściem dla pieszych Kontrola drogowa odbyła się 7 stycznia na ul. Meteorytowej w rejonie Starego Miasta w Poznaniu👮‍♂️ #drogówkaPoznań

Ferie czas zacząć! Dla całej młodzieży szkolnej ważny przekaz od policjantów i przedstawicieli innych służb 👇👇👇

Jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe? Posłuchajcie…

Początek ferii 🥳 dzieci i młodzież szkolną czekają wyjazdy, półkolonie i mnóstwo zimowych atrakcji. W ubiegłym tygodniu policjanci spotkali się z nimi i przypomnieli o zasadach bezpiecznego korzystania z aktywności i sportów zimowych, aby jednyną pamiątką, jaka pozostanie im z ferii, były wspomnienia po dobrym i bezpiecznym wypoczynku 👮‍♂️ Więcej informacji na ten temat znajduje się 👉 https://bit.ly/34YRufZ #policjaPoznańNoweMiasto #policjaBuk #policjaPoznańGrunwald #policjaPoznańStareMiasto

Wczoraj po sygnałach od mieszkańców policjanci z #drogówkaPoznań sprawdzili, co dzieje się w rejonie kampusu na Morasku, centrum handlowego przy ul. Góreckiej oraz Auchan w Swadzimiu. Okazało się, że w tych miejscach spotkali się fani motoryzacji. Niestety, wśród nich byli również tacy, którzy nie do końca zadbali o prawidłowy stan techniczny swojego samochodu. Policjanci przeprowadzili kilkadziesiąt kontroli drogowych, sprawdzili trzeźwość kierowców, wystawili kilka mandatów karnych oraz zatrzymali kilka dowodów rejestracyjnych👮‍♂️

Dzisiaj wczesnym rankiem st. post. Jakub Jóskowiak z Wydziału Ruchu Drogowego jechał na służbę. W pewnym momencie na #A2 na wysokości zjazdu Poznań - Krzesiny zobaczył pojazd, który uderzył w bariery energochłonne. Natychmiast się zatrzymał i podbiegł do samochodu. Autem kierowała kobieta, która była mocno rozstrzęsiona, ale na szczęście nie została ranna. Policjant pomógł jej, a następnie skontaktował się z dyspozytorem i poinformował o konieczności wezwania na miejsce odpowiednich służb oraz zabezpieczył miejsce zdarzenia do ich przyjazdu 💪👮‍♂️👏 #drogówkaPoznań

No to dziecięce marzenie spełnione. Teraz będzie przelew na 2500 zł i pauza w kolejnych przejażdżkach, bo prawo jazdy zostało zatrzymane.

Mandat w wysokości 3,500 zł otrzymał kierowca Fiata Stilo za bezmyślne i bardzo niebezpieczne wyprzedanie. Motorowerzysta cudem uniknął poważnego wypadku. Więcej o tym wydarzeniu z Gostynia w załączniku poniżej...