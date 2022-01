Kryminalny Poznań 17.01.2022. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Wydarzenia kryminalne w Poznaniu

Wczoraj po sygna┼éach od mieszka┼äc├│w policjanci z #drog├│wkaPozna┼ä sprawdzili, co dzieje si─Ö w rejonie kampusu na Morasku, centrum handlowego przy ul. G├│reckiej oraz Auchan w Swadzimiu. Okaza┼éo si─Ö, ┼╝e w tych miejscach spotkali si─Ö fani motoryzacji. Niestety, w┼Ťr├│d nich byli r├│wnie┼╝ tacy, kt├│rzy nie do ko┼äca zadbali o prawid┼éowy stan techniczny swojego samochodu. Policjanci przeprowadzili kilkadziesi─ůt kontroli drogowych, sprawdzili trze┼║wo┼Ť─ç kierowc├│w, wystawili kilka mandat├│w karnych oraz zatrzymali kilka dowod├│w rejestracyjnych. Ponadto na ulicy Cmentarnej mundurowi udaremnili organizacj─Ö nielegalnych wy┼Ťcig├│w ­čĹ«ÔÇŹÔÖé´ŞĆ

Dzisiaj wczesnym rankiem st. post. Jakub J├│skowiak z Wydzia┼éu Ruchu Drogowego jecha┼é na s┼éu┼╝b─Ö. W pewnym momencie na #A2 na wysoko┼Ťci zjazdu Pozna┼ä - Krzesiny zobaczy┼é pojazd, kt├│ry uderzy┼é w bariery energoch┼éonne. Natychmiast si─Ö zatrzyma┼é i podbieg┼é do samochodu. Autem kierowa┼éa kobieta, kt├│ra by┼éa mocno rozstrz─Ösiona, ale na szcz─Ö┼Ťcie nie zosta┼éa ranna. Policjant pom├│g┼é jej, a nast─Öpnie skontaktowa┼é si─Ö z dyspozytorem i poinformowa┼é o konieczno┼Ťci wezwania na miejsce odpowiednich s┼éu┼╝b oraz zabezpieczy┼é miejsce zdarzenia do ich przyjazdu ­č嬭čĹ«ÔÇŹÔÖé´ŞĆ­čĹĆ #drog├│wkaPozna┼ä

No to dziecięce marzenie spełnione. Teraz będzie przelew na 2500 zł i pauza w kolejnych przejażdżkach, bo prawo jazdy zostało zatrzymane.

­čĹ«ÔÇŹÔÖé´ŞĆÔśŁ´ŞĆZnak C-2 oznacza ÔÇ×nakaz jazdy w prawo za znakiemÔÇŁ zlekcewa┼╝enie go, wi─ů┼╝e si─Ö z mandatem w wysoko┼Ťci 250 z┼é i 5 pkt karnych Od ubieg┼éego roku trwa remont na torowisku przy ul. ┼Üw. Marcin. To w┼éa┼Ťnie tam, zosta┼éa wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Niestety, nie wszyscy kierowcy si─Ö do niej stosuj─ů i ┼éami─ů przepisy drogowe. Wczoraj policjanci z #drog├│wkaPozna┼ä kontrolowali skrzy┼╝owanie Al.Niepodleg┼éo┼Ťci/┼Üw. Marcin. Wynik kontroli z pomoc─ů policyjnego drona, to 27 ujawnionych wykrocze┼ä pope┼énionych w dwie godziny za niezastosowanie si─Ö do znaku C-2. ­čö┤Przypominamy, ┼╝e dodatkowo po mini─Öciu takiego znaku kieruj─ůcemu NIE WOLNO jecha─ç prosto, skr─Öca─ç w lewo, ani tym bardziej zawraca─çÔŁŚ´ŞĆÔŁŚ´ŞĆÔŁŚ´ŞĆ Ps. Policjanci zaznaczaj─ů, ┼╝e nie by┼éa to ostatnia wizyta w tym miejscu.