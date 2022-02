Kryminalny Poznań 14.02.2022. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Przyszedł czas na podsumowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie Poznania i powiatu poznańskiego! Koniec starego i początek nowego roku to czas przemyśleń i wytyczania sobie nowych celów na bieżący rok. U nas jest podobnie … ☝️W Poznaniu mieszka ponad 530 tys. mieszkańców, a szacuje się że blisko 700 tys. korzysta z przestrzeni publicznej, natomiast w powiecie żyje blisko 400 tys. osób. O bezpieczeństwo na drogach blisko 1 mln osób, dba 207 policjantów z poznańskiej drogówki, którzy każdego dnia zakładając mundur i wyjeżdżając w rejon służbowy mają jeden wspólny cel - by na drogach było bezpiecznie dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz seniorów. Dlatego, wzorem ubiegłego roku przygotowaliśmy dla Was z naszego punktu widzenia najistotniejsze sprawy oraz tematy, które chcemy Wam zaprezentować. Będą statystyki, porównania, wnioski i rezultaty współpracy policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu z innymi podmiotami działającymi na rzecz poprawy Waszego bezpieczeństwa. Jesteśmy świadomi tego, że pozostały jeszcze sprawy, którym trzeba się bliżej przyjrzeć🧐👮‍♂️, a to oznacza, że będziecie mogli spotkać nas na drogach tak samo często, jak do tej pory. Obserwujcie, czytajcie, komentujcie. Zapraszamy Was do merytorycznej dyskusji. Ps. W poniedziałek przedstawimy „zmiany jakie zaszły na dwóch najniebezpieczniejszych ulicach w Poznaniu” Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu Miejski Inżynier Ruchu MPK Poznań Sp. z o.o. Inspekcja Transportu Drogowego ZTM Poznań Straż Miejska Miasta Poznania CANARD - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym