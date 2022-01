Kryminalny Poznań 11.01.2022. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

11.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "19-latek nie tak dawno zdał egzamin na prawo jazdy, a już je stracił na najbliższe 3 miesiące. Powodem tego była prędkość. Pędził on na ul. Krzywoustego w Poznaniu, aż 129km/h w terenie zabudowanym. Kontrola drogowa zakończyła się dla niego mandatem w wysokości 1500 zł i 10 pkt karnymi 👮‍♂️ #drogówkaPoznań #grupaSpeedPoznań. ". Zobacz, jak wygląda kronika kryminalna Poznania.

Śledzimy wydarzenia kryminalne z Poznania i województwa. Wypadki, rozboje, kradzieże, podpalenia... Każdego dnia poznańska policja ma ręce pełne roboty. Zobacz najnowsze informacje o tym, co dzieje się w mieście i bądź na bieżąco.

Wiadomości kryminalne z Poznania

19-latek nie tak dawno zdał egzamin na prawo jazdy, a już je stracił na najbliższe 3 miesiące. Powodem tego była prędkość. Pędził on na ul. Krzywoustego w Poznaniu, aż 129km/h w terenie zabudowanym. Kontrola drogowa zakończyła się dla niego mandatem w wysokości 1500 zł i 10 pkt karnymi 👮‍♂️ #drogówkaPoznań #grupaSpeedPoznań KRS 0000396361 | Cel szczegółowy 0065821 Zosia

Jeśli nie macie pomysłu na to, co zrobić z 1️⃣% Waszego podatku to podpowiadamy❗️❗️możecie zrobić coś dobrego i pomóc w kosztownym leczeniu oraz rehabilitacji małej Zosi - córki policjantów z Poznania 💪🙏

Rekordzista. Za takie manewry mandat 3600 zł!

Nieoczekiwana zmiana miejsc.

800 zł mandatu za prędkość, grzywna do 30 tys. złotych i zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy nawet do 3 lat. Taki może być efekt nieodpowiedzialnego zachowania na drodze❗️ Kierująca skodą na ul. Krzywoustego przekroczyła prędkość o 36 km/h. Została zatrzymana przez policjantów z poznańskiej grupy Speed do kontroli. W trakcie przejazdu we wskazane przez mundurowych, bezpieczne miejsce, nagle nastąpiła nieoczekiwana „ przesiadka”. Okazało się, że 21-latka nie ma prawa jazdy 🤯 ☝️Przypominamy, że według nowego taryfikatora za takie wykroczenie może grozić kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 zł (max do 30 tys. zł). To jednak nie wszystko. Obecnie „orzeka się” zakaz prowadzenia pojazdów, który za wykroczenie trwa min 6 m-cy, a max 3 lata! Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. #drogówkaPoznań Pomoc mamie po tragicznej śmierci taty, byłego policjanta. | zrzutka.pl

Ludzie dobrej woli. Potrzebna jest pomoc dla żony zmarłego policjanta❗️❗️❗️ W Nowy Rok w ich domu wybuchł pożar. Niestety w wyniku obrażeń poniesionych na skutego tego tragicznego zdarzenia zmarł funkcjonariusz, który przez lata pracował na jednym z poznańskich komisariatów. W pożarze ucierpiała również jego żona, która teraz potrzebuje pomocy. Budynek w którym żyli, nie nadaje się do zamieszkania. Obecnie trwa zbiórka, aby pomóc znaleźć jej nowy domu. Jeśli możecie to dołączcie do grona tych, którzy dołożyli już cegiełkę 🙏

Oto kolejny dowód na to, że w tej pracy scenariusz pisze życie … Otrzymali od dyżurnego pilne wezwanie!Zdenerwowana kobieta, która nie mogła nawiązać połączenia z operatorem pogotowia poprosiła o pomoc policjantów. Jej 9-miesięczna córeczka zaczęła się krztusić i traciła oddech. Policjanci z Buku słysząc to, natychmiast włączyli sygnały w radiowozie i ruszyli na miejsce wezwania. W drzwiach zobaczyli zrozpaczoną kobietę z dzieckiem na rękach. Przed ich przyjazdem pierwszej pomocy maluchowi udzieliła mieszkanka Buku. Policjanci sprawdzili czynności życiowe dziecka i widząc, że jego stan się poprawił, zabrali kobietę z maluchem do radiowozu i przekazali załodze pogotowia, która była w drodze na miejsce zgłoszenia. 👮👮‍♂️👏👏👏

Aktualizacja: Zaginiony mężczyzna, poszukiwany przez policjantów z Nowego Miasta, został odnaleziony na terenie poznańskiego Grunwaldu. 67-latek obecnie przebywa w szpitalu. Jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Bardzo dziękujemy za rozpowszechnienie wcześniejszego komunikatu.

Wolsztyn - Policjanci uratowali nieprzytomną kobietę

Pomagamy i chronimy - to hasło, które przyświeca polskiej Policji. Wolsztyńscy policjanci swoim szybkim działaniem uratowali życie kobiety. https://bit.ly/3pUBALn