Kryminalny Poznań 1.02.2022. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

Kronika kryminalna Poznania: 1.02.2022

Śledzimy wydarzenia kryminalne z Poznania i województwa. Wypadki, rozboje, kradzieże, podpalenia... Każdego dnia poznańska policja ma ręce pełne roboty. Zobacz najnowsze informacje o tym, co dzieje się w mieście i bądź na bieżąco.

Wydarzenia kryminalne w Poznaniu

Ukryte narkotyki - zatrzymany mieszkaniec gminy Okonek

Narkotyki w kojcu psa?

Kierowco‼️ To pieszy ZNAJDUJĄCY SIĘ na przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem! Nie odwrotnie‼️ Kierujący BMW wyjeżdżając z ul. Kochanowskiego, na ul. Dąbrowskiego w Poznaniu nie ustąpił pierwszeństwa pieszej znajdującej się na pasach. Wykroczenie zarejestrowała kamera policyjnego radiowozu, znajdującego się tuż za nim. Kontrola funkcjonariuszy z #drogówkaPoznań zakończyła się mandatem w wysokości 1500 zł i 10 pkt karnych 💪👮‍♂️

Włamywał się do altanek na ogródkach działkowych w całej gminie Suchy Las. Został ujęty przez lokalnych mieszkańców na gorącym uczynku przestępstwa i zatrzymany przez policjantów. 39-latek usłyszał do tej pory 6 zarzutów za usiłowania i kradzieże włamaniami, a decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie 👏💪👮‍♂️ Szczegóły sprawy 👉 https://bit.ly/3uhjuGm

Niekiedy są sytuacje, gdy szukamy słów dla określenia tego co się dzieje na naszych drogach. W tym konkretnym przypadku, aż ciężko skomentować zachowanie i nieodpowiedzialność kierowcy😡

Pomóżmy wspólnie małej Gabrysi! Dziewczynka musi przejść jak najszybciej skomplikowane operacje. Dodatkowo Gabrysia będzie wymagała prawdopodobnie leczenia za granicą. Pomóżmy Jej odzyskać zdrowie😊

Pamiętajcie, że ofiarami oszustów są nie tylko seniorzy! Słyszałeś o SPOOFINGU telefonicznym - nowej metodzie działania przestępców❓26-latek stracił w ten sposób 59 tys. zł. Dowiedz się więcej by nie paść ofiarą takich przestępców!!! ⚠️⚠️⚠️https://bit.ly/3KZlNUk

Swoim zachowaniem i szybkim działaniem, dwoje policjantów udowodniło, że hasło CHRONIĆ i POMAGAĆ przyświeca funkcjonariuszom w codziennej służbie😊

Sierż. sztab. Rafał Halama wraz z post. Moniką Gościak z Komisariatu Policji w Swarzędzu uratowali kobietę, która przewróciła się na chodniku i była nieprzytomna, a 4 dni później na czas, weszli do mieszkania i pomogli rannemu 80-latkowi. Policjanci po raz kolejny udowodnili, że pomaganie mają we krwi, a mieszkańcy mogą na nich liczyć 👮‍♂️💪👏 https://bit.ly/3rYCfvh

