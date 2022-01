Kryminalny Poznań 10.01.2022. Kradzieże, pobicia, wypadki. Tak żyje miasto

10.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "Ludzie dobrej woli. Potrzebna jest pomoc dla żony zmarłego policjanta❗️❗️❗️ W Nowy Rok w ich domu wybuchł pożar. Niestety w wyniku obrażeń poniesionych na skutego tego tragicznego zdarzenia zmarł funkcjonariusz, który przez lata pracował w Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym. W pożarze ucierpiała również jego żona, która teraz potrzebuje pomocy. Budynek w którym żyli, nie nadaje się do zamieszkania. Obecnie trwa zbiórka, aby pomóc znaleźć jej nowy domu. Jeśli możecie to dołączcie do grona tych, którzy dołożyli już cegiełkę 🙏. ". Zobacz, jak wygląda kronika kryminalna Poznania.

Wypadki, pobicia, kradzieże, włamania, zaginięcia - poznańska policja codziennie ma ręce pełne roboty. Śledź razem z nami ich pracę i bądź zawsze na bieżąco. Poniżej znajdziesz informacje kryminalne z Poznania i okolicy dodane dzisiaj na Facebooka.

Ludzie dobrej woli. Potrzebna jest pomoc dla żony zmarłego policjanta❗️❗️❗️ W Nowy Rok w ich domu wybuchł pożar. Niestety w wyniku obrażeń poniesionych na skutego tego tragicznego zdarzenia zmarł funkcjonariusz, który przez lata pracował w Komisariacie Policji w Tarnowie Podgórnym. W pożarze ucierpiała również jego żona, która teraz potrzebuje pomocy. Budynek w którym żyli, nie nadaje się do zamieszkania. Obecnie trwa zbiórka, aby pomóc znaleźć jej nowy domu. Jeśli możecie to dołączcie do grona tych, którzy dołożyli już cegiełkę 🙏

Oto kolejny dowód na to, że w tej pracy scenariusz pisze życie … Otrzymali od dyżurnego pilne wezwanie!Zdenerwowana kobieta, która nie mogła nawiązać połączenia z operatorem pogotowia poprosiła o pomoc policjantów. Jej 9-miesięczna córeczka zaczęła się krztusić i traciła oddech. Policjanci z Buku słysząc to, natychmiast włączyli sygnały w radiowozie i ruszyli na miejsce wezwania. W drzwiach zobaczyli zrozpaczoną kobietę z dzieckiem na rękach. Przed ich przyjazdem pierwszej pomocy maluchowi udzieliła mieszkanka Buku. Policjanci sprawdzili czynności życiowe dziecka i widząc, że jego stan się poprawił, zabrali kobietę z maluchem do radiowozu i przekazali załodze pogotowia, która była w drodze na miejsce zgłoszenia. 👮👮‍♂️👏👏👏

Aktualizacja: Zaginiony mężczyzna, poszukiwany przez policjantów z Nowego Miasta, został odnaleziony na terenie poznańskiego Grunwaldu. 67-latek obecnie przebywa w szpitalu. Jego życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Bardzo dziękujemy za rozpowszechnienie wcześniejszego komunikatu.

Wolsztyn - Policjanci uratowali nieprzytomną kobietę

Pomagamy i chronimy - to hasło, które przyświeca polskiej Policji. Wolsztyńscy policjanci swoim szybkim działaniem uratowali życie kobiety. https://bit.ly/3pUBALn

W nocy, 29 grudnia post. Szymon Stachowiak z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu wracając ze służby do domu, nagle na ul. Wielkiej w Poznaniu zauważył graficiarza. Mężczyzna malował sprayem miejskie, betonowe donice. Funkcjonariusz natychmiast zatrzymał swoje auto i pobiegł za sprawcą, który zaczął uciekać. Po chwili został on ujęty i zatrzymany przez patrol Policji 👏👮‍♂️ Szczegóły sprawy: https://bit.ly/3ztW6Wt

Szczęśliwego Nowego Roku… 😎

Powodem spotkania z policjantami z grupy Speed była nadmierna prędkość, a w trakcie kontroli drogowej okazało się, że kierowca przewozi w bagażniku prawie 200l paliwa, które kilka minut wcześniej ukradł z pobliskiej stacji. Został natychmiast zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. To jednak nie wszystkie przewinienia, jakie miał na swoim koncie 👏👮‍♂️ Szczegóły sprawy 👉 https://bit.ly/3pBnQoG #drogówkaPoznań #grupaSpeedPoznań Sprawcy oszustwa metodą: „na policjanta” i „ na prokuratora” ZATRZYMANI

Prokurator, policjant i ich wspólnicy zatrzymani przez policjantów z Obornik. Okazało się, że to oszuści... https://bit.ly/3Hm8ACa Kryminalni zatrzymali włamywaczy do sklepu

Dawniej w złodziejskiej gwarze mówiono na to "graty". Jeśli chcesz się dowiedzieć, do czego posłużyły graty pewnemu złodziejowi z Leszna to przeczytaj... https://bit.ly/31dr9t6

