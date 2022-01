Kryminalne wiadomości z Poznania - 7.01.2022. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże Newsroom 360

Najnowsze wypadki, kradzieże i zaginięcia w Ponaniu Jaroslaw Jakubczak

Kronika kryminalna Poznania: 7.01.2022 na Facebooku pojawił się wpis: "To kolejny dowód na to, że w tej pracy scenariusz pisze życie … Otrzymali od dyżurnego pilne wezwanie!Zdenerwowana kobieta, która nie mogła nawiązać połączenia z operatorem pogotowia poprosiła o pomoc policjantów. Jej 9-miesięczna córeczka zaczęła się krztusić i traciła oddech. Policjanci z Buku słysząc to, natychmiast włączyli sygnały w radiowozie i ruszyli na miejsce wezwania. Tam w drzwiach domu ujrzeli zrozpaczoną kobietę z małych dzieckiem na rękach. Dziewczynka była sina. Policjanci natychmiast podjęli czynności ratunkowe, udrożnili jej drogi oddechowe i udzielili pomocy. Już po chwili dziecko odzyskało oddech. Funkcjonariusze widząc, że jej stan się poprawił, zabrali kobietę z maluchem do radiowozu i przekazali załodze pogotowia, która była w drodze na miejsce zgłoszenia. 👮👮‍♂️👏👏👏. "