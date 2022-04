Kryminalne wiadomości z Poznania - 25.04.2022. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

⚠️WIELKIE ZNAKOWANIE 🚲 NA MALCIE⚠️ w ramach projektu " Poznaniaku Wypoczywaj Bezpiecznie" Data: piątek, 22 kwietnia 2022 r. Miejsce: Polana Harcerza (przy ścieżce rowerowej) POSiR Malta Poznań Godzina: 13.00-18.00 W programie: znakowanie rowerów, stoisko profilaktyczne, gry i zabawy dla dzieci, pokaz sprzętu policyjnego Komisariatu Wodnego oraz Wydziału Ruchu Drogowego. W tym dniu nie zabraknie również obecności naszych wspaniałych wierzchowców z Ogniwa Konnego 🐎👮‍♂️ Działania wesprze: - Straż Miejska Miasta Poznania, - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Informacje na temat tego: 📌 kto może przystąpić do znakowania 📌 jakie dokumenty są potrzebne 📌 jak przebiega ta czynność, w jaki sposób można ją usprawnić znajdziecie 👉 https://bit.ly/2VewZaI Zapraszamy wszystkich dorosłych i dzieci, rodziny, starszych i młodszych 🥳🌊🚲🌞 Do zobaczenia. Będziemy na Was czekać 👋👮‍♂️