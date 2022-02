Kryminalne wiadomości z Poznania - 23.02.2022. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Policjanci z KWP w Poznaniu zatrzymali podejrzanych o kradzież luksusowych samochodów należących do pani Izabelli Łukomskiej-Pyżalskiej. Odzyskali także jedno ze skradzionych aut - Porsche Cayenne Turbo S. Auto było ukryte w dziupli koło Zielonej Góry i było już rozebrane na części. Do policyjnego aresztu trafiły 4 osoby - złodzieje i paserzy. Akcja zatrzymania odbyła się w wielu miejscach na terenie woj. Dolnośląskiego i Lubuskiego. Wśród zatrzymanych są osoby, które w przeszłości były notowane i karane za różne przestępstwa kryminalne. Podejrzani byli znani w ostatnim czasie z kradzieży samochodów luksusowych marek. Między innymi odpowiadają za kradzież Audi Q8 z Mosiny i Mercedesa klasy S ze Śremu. Przypomnijmy. Do kradzieży samochodów byłej pani Prezes Warty Poznań doszło 11 lutego. W podpoznańskich Czapurach złodzieje włamali się do remontowanego domu, ukradli kluczyki, a następnie dwa samochody - Porsche Cayenne Turbo S oraz Mercedesa G63 AMG Brabus 800. Na fotografii w komentarzu dziupla koło Zielonej Góry i rozmontowane na części Porsche Cayenne.