Kryminalne wiadomości z Poznania - 18.02.2022. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

"Święty" to tytuł filmu fabularnego w reżyserii Sebastiana Buttnego. Zdjęcia do filmu były kręcone w Poznaniu i Gnieźnie. Właśnie się zakończyły. Twórcy zwrócili się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu o wypożyczenie wielu rekwizytów z naszego muzeum znajdującego się przy ul. Taborowej. W wielu scenach na planie filmowym wykorzystano charakterystyczne przedmioty z lat 80-tych np. sprzęt łącznościowy, czy też walizkę technika kryminalistycznego. Według scenariusza akcja filmu rozgrywa się w latach 80-tych. Jest to sensacyjna historia kryminalna. Młody porucznik Milicji Obywatelskiej dostaje do rozwiązania bardzo trudną i skomplikowaną sprawę kryminalną. Nikomu nie zależało, by mu się powiodło. W głównych rolach występują Mateusz Kościukiewicz, Lena Góra, Dobromir Dymecki i Leszek Lichota. Autorem fotografii z planu filmowego jest Rafał Pijański. Premiera filmu jest planowana wiosną 2023 roku. Ciekawe, czy znajdą się dociekliwi i spostrzegawczy widzowie. Czy ktoś pozna policyjne, muzealne eksponaty?