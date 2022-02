Kryminalne wiadomości z Poznania - 17.02.2022. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Co z bezpieczeństwem rowerzystów w Poznaniu? Podsumowanie za 2021 r. 📍 w ubiegłym roku mogliśmy zaobserwować kolejne zmiany w infrastrukturze rowerowej w mieście. Jak wiecie, nie było ich mało. Tutaj znajdują się szczegółowe informacje na temat tych inwestycji 👉 https://bit.ly/3gRrWE2 📍czas pandemii i obostrzeń zw. z Covid-19 wplynął na to, że mieszkańcy częściej wybierali rower, jako środek codziennego transportu. Pomimo tego, że zaobserwowaliśmy wzmożony ruch miłośników jazdy na dwóch kółkach, jak wynika z naszych statystyk spadła ilość wypadków z ich udziałem: 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣-1️⃣2️⃣7️⃣ 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣-2️⃣0️⃣5️⃣ 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣-2️⃣2️⃣1️⃣ 📍niestety jedno z tych zdarzeń było wypadkiem śmiertlenym. Doszło do niego przy ul. Ostatniej w Poznaniu. Rowerzysta nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doszło do zderzenia z kierującym samochodem. Skończyło się to tragicznie. Kierujący jednośladem poniósł smierć na miejscu wypadku. 📍w 2021 r. łącznie odnotowaliśmy 401 zdarzeń z udziałem rowerzystów (127 wypadków i 274 kolizji drogowych) rowerzyści byli sprawcami 161 z tych zdarzeń 📍 w tym roku o dobre relacje na drogach, wzorem lat ubiegłych zadbają inni rowerzyści – w mundurach, na dwóch kółkach. Mowa o policjantach i policjantkach, którzy już niedługo rozpoczną sezon i będą pełnić służbę tam, gdzie miłośników jednośladów jeździ najwięcej 📍dbając o bezpieczeństwo rowerzystów głównym celem policjantów z poznańskiej drogówki jest obserwacja i reakcja na wzajemne relacje z innymi uczestnikami ruchu, aby ten kontakt był partnerski i pozytywny, a tym samym i bezkolizyjny. Pamiętajcie! Miejsce na drodze, jest dla wszystkich.