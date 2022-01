Kryminalne wiadomości z Poznania - 16.01.2022. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Kronika kryminalna Poznania

Wczoraj po sygnałach od mieszkańców policjanci z #drogówkaPoznań sprawdzili, co dzieje się w rejonie kampusu na Morasku, centrum handlowego przy ul. Góreckiej oraz Auchan w Swadzimiu. Okazało się, że w tych miejscach spotkali się fani motoryzacji. Niestety, wśród nich byli również tacy, którzy nie do końca zadbali o prawidłowy stan techniczny swojego samochodu. Policjanci przeprowadzili kilkadziesiąt kontroli drogowych, sprawdzili trzeźwość kierowców, wystawili kilka mandatów karnych oraz zatrzymali kilka dowodów rejestracyjnych. Ponadto na ulicy Cmentarnej mundurowi udaremnili organizację nielegalnych wyścigów 👮‍♂️

Dzisiaj wczesnym rankiem st. post. Jakub Jóskowiak z Wydziału Ruchu Drogowego jechał na służbę. W pewnym momencie na #A2 na wysokości zjazdu Poznań - Krzesiny zobaczył pojazd, który uderzył w bariery energochłonne. Natychmiast się zatrzymał i podbiegł do samochodu. Autem kierowała kobieta, która była mocno rozstrzęsiona, ale na szczęście nie została ranna. Policjant pomógł jej, a następnie skontaktował się z dyspozytorem i poinformował o konieczności wezwania na miejsce odpowiednich służb oraz zabezpieczył miejsce zdarzenia do ich przyjazdu 💪👮‍♂️👏 #drogówkaPoznań

No to dziecięce marzenie spełnione. Teraz będzie przelew na 2500 zł i pauza w kolejnych przejażdżkach, bo prawo jazdy zostało zatrzymane.

👮‍♂️☝️Znak C-2 oznacza „nakaz jazdy w prawo za znakiem” zlekceważenie go, wiąże się z mandatem w wysokości 250 zł i 5 pkt karnych Od ubiegłego roku trwa remont na torowisku przy ul. Św. Marcin. To właśnie tam, została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Niestety, nie wszyscy kierowcy się do niej stosują i łamią przepisy drogowe. Wczoraj policjanci z #drogówkaPoznań kontrolowali skrzyżowanie Al.Niepodległości/Św. Marcin. Wynik kontroli z pomocą policyjnego drona, to 27 ujawnionych wykroczeń popełnionych w dwie godziny za niezastosowanie się do znaku C-2. 🔴Przypominamy, że dodatkowo po minięciu takiego znaku kierującemu NIE WOLNO jechać prosto, skręcać w lewo, ani tym bardziej zawracać❗️❗️❗️ Ps. Policjanci zaznaczają, że nie była to ostatnia wizyta w tym miejscu.