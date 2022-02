Kryminalne wiadomości z Poznania - 14.02.2022. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże

Podsumowanie stanu bezpieczeństwa za rok 2021 na ul. Głogowskiej oraz Hetmańskiej w Poznaniu Hetmańska i Głogowska - to dwie główne ulice w Poznaniu, jednocześnie uważane za jedne z najbardziej niebezpiecznych odcinków dróg w mieście. Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ w 2021 roku zginęły tam 4 osoby. Spore zmiany w organizacji ruchu i infrastrukturze tych ulic na przełomie dwóch ostatnich lat nie osłabiły naszych działań - policjanci pełnią służbę na obydwóch ulicach każdego dnia. Dbamy o to, żeby wszyscy uczestnicy ruchu stosowali się do obowiązujących przepisów. Przypomnijmy, co zostało wypracowane we współpracy z MIR, ZDM oraz MPK w ostatnich latach na ul. Głogowskiej 📌 ograniczenie prędkości do 50km/h przy wlocie od ul. Ostatniej 📌zakaz skrętu (w lewo) w ul. Berwińskiego 📌zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych poprzez postawienie słupków, czytelne oznakowanie miejsc parkingowych, odświeżenie znaków poziomych i pionowych 📌 sygnalizacja świetlna aktywna całą dobę (światła nie zmieniają się w pulsacyjne) 📌 stałe miejsca do kontroli drogowych 📌Zawężenie do jednego pasa ruchu na odcinku śródmiejskim Pozytywny efekt m.in. powyższych zmian - zmniejszenie ilości wypadków drogowych 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣-1️⃣9️⃣ 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣-2️⃣0️⃣ 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣-3️⃣4️⃣ oraz kolizji drogowych 2021-257, 2020-265, 2019 -363 Przypomnijmy również, jakie zmiany infrastruktury i organizacji ruchu zaszły na ul. Hetmańskiej w Poznaniu 📌 ograniczenie prędkości do 50 km/h pomiędzy ul. Rolną, a Dmowskiego 📌 zwiększenie azylu dla pieszych, poprzez zlikwidowanie lewoskrętu w ul. Dmowskiego 📌 wyznaczenie stanowisk do statycznej kontroli drogowej 📌 w porozumieniu z MIR, MPK, Zarząd Dróg Miejskich zmiana sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hetmańskiej i Kolejowej w tryb całodobowy 📌 po konsultacjach z Generalną Inspekcją Transportu Drogowego 21 grudnia 2021 r. zainstalowanie fotoradaru w ciągu ul. Hetmańskiej W 2021 roku odnotowaliśmy mniej wypadków drogowych 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣-2️⃣0️⃣ 2️⃣0️⃣2️⃣0️⃣-2️⃣4️⃣ 2️⃣0️⃣1️⃣9️⃣-3️⃣6️⃣ A tak przedstawia się statystyka dot. kolizji drogowych 2021-231, 2020-205, 2019-274 W tym roku również realizujemy działania w ramach „Planu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na ul. Głogowskiej oraz Hetmańskiej, ponieważ cel jest niezmienny „chcemy by było jeszcze bezpieczniej” 👆jutro powiemy Wam, jak często można spotkać policjanta w białej czapce na drodze 😉