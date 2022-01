Krwawe starcia w dżungli. Niespokojnie na granicy Kolumbii i Wenezueli Grzegorz Kuczyński

Żołnierze kolumbijscy od lat zwalczają lewackich partyzantów i przemytników narkotyków w departamencie Arauca Twitter/Ministerio de Defensa Nacional de la Republica Colombia

Co najmniej 23 osoby zginęły na kolumbijsko-wenezuelskim pograniczu – poinformował minister obrony Kolumbii Diego Molano. To wynik starć w dżungli, do których doszło między dwiema formacjami lewackich partyzantów. Bilans zabitych i rannych wciąż nie jest zamknięty.