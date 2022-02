Krótsza kwarantanna, szybszy powrót dzieci do szkół. Minister Zdrowia: To początek końca pandemii

- Luty będzie miesiącem, kiedy spadki zakażeń powinny być stosunkowo duże i w lutym wyczerpie się poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej. Mam nadzieję, że w marcu będziemy mogli podejmować odważne decyzje dot. znoszenia restrykcji - mówił szef resortu zdrowia podczas konferencji prasowej po spotkaniu Rady ds. COVID-19.

- Widzimy wyraźnie, ze za nami jest już apogeum piątej fali. To przesilenie, z którym mieliśmy do czynienia dwa tygodnie temu. Potwierdza się to w każdym wymiarze, zarówno na poziomie liczby nowych zakażeń, ale także na poziomie badań i testów oraz na poziomie liczby zleceń, które są wykonywane przez lekarzy POZ - podkreślał szef resortu zdrowia.