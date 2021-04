Kropka kwantowa, mini LED i sztuczna inteligencja dla Polaków, czyli Samsung Neo QLED

Jaśniejszy, bardziej precyzyjny i kolorowy obraz w telewizorach Samsunga zapewnia Quantum mini Led, które podświetlają ekran. Ponad nimi znajduje się warstwa kropek kwantowych, a całością zarządza sztuczna inteligencja (AI).

Jeśli ktoś jeszcze wątpi, że w telewizorach nie dzieje się nic ciekawego po-winien tak szybko, jak będzie to możliwe odwiedzić sklepy RTV. A będzie, co podziwiać. Mowa o najnowszych telewizorach Samsung Neo QLED. Prezentują się doskonale. W tym roku zagwarantują nam jeszcze jaśniejszy, bardziej precyzyjny i kolorowy obraz. To dzięki Quantum mini Led, które podświetlają ekran. Ponad nimi znajduje się warstwa kropek kwantowych, a całością zarządza sztuczna inteligencja. To dzięki niej obraz jest jeszcze dokładniejszy, szczegóły uwidocznione nawet wtedy, gdy oglądamy starsze materiały wideo. Poprawia także dźwięk i potrafi go dostosować do akustyki po-mieszczenia.



8K Neo QLED i 4K

Samsung wprowadza na polski rynek dwa modele telewizorów 8K Neo QLED – QN900A i QN800A – oraz trzy 4K – QN95A, QN91A, QN85A , które będą dostępne w różnych rozmiarach od 50” do 85”.

Telewizory Samsung Neo QLED 8K to najwyższa półka. Przełomem jest zastosowane tu nowego źródło światła, czyli technologia Quantum Mini LED, która odpowiada za precyzyjną kontrolę podświetlenia.

Dioda Quantum Mini LED ma zaledwie 1/40 wysokości konwencjonalnej diody LED, co pozwala lepiej kontrolować ilością światła w poszczególnych fragmentach ekranu i przekłada się na bardziej szczegółowy obraz. To także 33 miliony pikseli zarządzanych przez sztuczną inteligencję i Bezgraniczny Ekran, w którym ramkę zminimalizowano do zaledwie 0,8 mm, a sam telewizor należy do najsmuklejszych w tegorocznej ofercie f Samsunga. Wydaje się, jakby ekran wisiał w powietrzu. Okazale prezentują się również telewizory Samsung Neo QLED QN95A, QN91A, QN85A. Warto szczególnie zwrócić uwagę na model QN91A. Neo QLED QN91 to doskonały telewizor dla graczy. Wśród nowych rozwiązać wymieńmy m.in. Ultra Szeroki Widok w Grach dostępny obecnie tylko we współpracy z komputerem, który przenosi na duży ekran wrażenia zarezerwowane dotychczas dla monitorów gamingowych.



Zobaczyć jeszcze więcej

Dzięki proporcjom obrazu 21:9 i 32:9 można będzie zobaczyć jeszcze więcej. Zmianę ustawień ułatwi podręczny Panel Gracza, który pozwoli sprawdzić między innymi liczbę klatek wyświetlanych na sekundę (FPS). Rozdzielczość 8K i częstotliwość odświeżania 120 Hz sprawiają, że telewizory Neo QLED idealnie współpracują z konsolami nowej generacji.

Doskonale sprawdzą się też podczas oglądania filmów fascynując nie tylko dynamicznym i nasyconym kolorami obrazem ale i dźwiękiem. Jeśli oglądamy film akcji, wyścigi samochodowe to nasze wrażenia zostaną wzmocnione. System głośników śledzi np. ruch samochodu czy motocykla na ekranie, podążając za nim. To funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem, dzięki której nie tylko akcja na ekranie staje się jeszcze bardziej realna. Jeśli taki telewizor połączymy z częścią soundbarów firmy Samsung będziemy mogli skorzystać z Q-Symphony. Dotychczas musieliśmy decydować, czy oglądając film korzystamy tylko z głośników telewizora czy soundbara. Dzięki Q-Symphony możemy teraz korzystać z głośników telewizora i soundbara jednocześnie a sztuczna inteligencja zadba o to, aby dźwięk był pełen realizmu i przestrzeni. A jeśli wasz sąsiad już 2 tygodnie hałasuje wiertarką, to gdy telewizor wykryje hałas, automatycznie podniesie głośność dialogów w filmach czy głos spikera w meczu. Warto też wspomnieć o Dźwięku Dopasowanym do Przestrzeni, dzięki którym dźwięk będzie optymalnie dopasowany do warunków i pomieszczenia. Telewizor i pilot do-konają pomiaru akustyki pomieszczenia i dobiorą odpowiednie parametry emisji dźwięku.

Gry, filmy, muzyka- to rozrywka, ale przecież coraz więcej czasu spędzamy teraz w domu lub w domu pracujemy. Tu z pomocą przyjdzie m.in. aplikacja Google Duo do wideo rozmów. Wystarczy podłączyć (poprzez USB) do telewizora kamerę, uruchomić aplikację i już można zobaczyć swoich przyjaciół w niemal rzeczywistych wymiarach.

Podzielony ekran

Z kolei dzięki funkcji Multi View, można podzielić ekran telewizora na dwie lub nawet cztery części (modele Neo QLED 8K) i podczas oglądania filmu czy meczu jednocześnie korzystać ze smartfona np. komentując na czacie kolejny odcinek ulubionego serialu. Wszystko to sprawia, że w tej wirtualnej rzeczywistości można być bliżej.

Ostatni rok przyniósł rewolucję w podejściu do pracy. A jeśli praca w domu to dlaczego nie na dużym ekranie telewizora? Teraz to możliwe dzięki funkcji PC na Ekranie TV. Korzystając z bezprzewodowego połączenia z laptopem, komputerem czy smartfonem pojęcie domowego biura nabierze nowego znaczenia. Jeśli dodamy do tego możliwość podłączenia myszy i klawiatury czy bezpośredni dostęp do MS Office 365 w przeglądarce inter-netowej telewizora, praca i nauka wejdą na nowy poziom. Od lat mocną stroną telewizorów Samsung są aplikacje. W Neo QLED wi-dzowie znajdą bogatą ofertę aplikacji filmowych, takich jak Netflix, HBO GO, Player.pl czy Cineman oraz popularne platformy muzyczne – Spotify, Apple Music. Pozytywnych doświadczeń dostarczy także nowy wykonany z materiałów z recyklingu Pilot SolarCell, który zasilany jest energią świetlną: słoneczną oraz pochodzącą ze sztucznego oświetlenia. Tym sa-mym on pomaga ograniczyć zużycie baterii.

