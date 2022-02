Kropiwnicki: Prezes Adam Glapiński zyskał wysokie oceny od instytucji zagranicznych

Jak Pan ocenia osiągnięcia prezesa NBP Adama Glapińskiego w jego mijającej kadencji?

Jerzy Kropiwnicki: Prof. Glapiński jest zarówno prezesem NBP, jak i przewodniczącym Rady Polityki Pieniężnej. Te funkcje, choć połączone w jednej osobie, są odrębne zarówno pod względem sposobu kierowania, jak i zakresu zadań. Ja byłem członkiem Rady Polityki Pieniężnej, dlatego łatwiej mi się wypowiadać w tej kwestii. Pan prezes Glapiński z dużym talentem i głęboką wiedzą prowadził posiedzenia RPP. Wnioski, jakie stawiał, na ogół zyskiwały większość w Radzie, a często zapadały w drodze jednomyślności.

To, co było ważne, także dla mnie, to była wrażliwość prezesa nie tylko na kwestie inflacji, co w sposób oczywisty koncentruje uwagę Rady, ale także na sprawy wzrostu gospodarczego oraz bezrobocia. Ten aspekt był szczególnie ważny dla mnie. W czasie, gdy byłem ministrem, przeżywałem wielkie frustracje, kiedy okazywało się – zwłaszcza w drugiej połowie rządów Jerzego Buzka – że walka z inflacją dla ministra finansów i RPP była o wiele ważniejsza, niż wzrost gospodarczy czy stan zatrudnienia w Polsce.