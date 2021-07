"Królowi antycovidowców" przedłużyli areszt. Co dalej z Bartoszem T.?

- Proszę pani, ja jestem u siebie w szpitalu. W moim państwie. I mi tutaj nikt nie będzie mówił, gdzie ja tutaj mogę wchodzić, a gdzie nie - wykrzykiwał Bartosz T., gdy pracownicy toruńskiego szpitala upominali go, że nie może chodzić po oddziałach chirurgicznym i onkologicznym, filmując pacjentów i łózka.

Mężczyzna trafił do aresztu, również za grożenie, że toruński ratusz spłonie. Po aresztowaniu Onet.pl ujawnił, że toczy się jednocześnie kilka innych postępowań karnych związanych z Bartoszem T. - Mają się biznesy otwierać - krzyczał w pociągu do pasażerów. - A jeżeli nie, to my wszyscy kibice, niegrzeczne chłopaki, będziemy wchodzili do domów tych ludzi. Do domów urzędników, do domów polityków, do domów policjantów - relacjonuje Onet.pl

Jak informuje Onet.pl, matka 32-latka, który sam nazwał się króle antycovidowców, przeprosiła za syna i wyraziła obawę, że mężczyzna ma problemy psychiczne. Tymczasem areszt przedłużono mu do przełomu sierpnia i września. Możliwe, że zostanie on przedłużony ponownie.

Źródło: Onet.pl